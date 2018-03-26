أمامه فقط 10 مباريات.. إنييستا يبدأ طريق نهاية مشواره الدولي مع منتخب إسبانيا

يعتزم النجم الإسباني أندرياس إنييستا، الاعتزال دوليًا بعد نهاية كأس العالم روسيا 2018، وهو ما جعل صحيفة “ماركا” الإسبانية تؤكد أنه في طريق نهاية مشواره الدولي بعدما شارك في اللقاء الودي أمام ألمانيا.

وأكدت الصحيفة أن مشوار إنييستا مع المنتخب الإسباني شارف على النهاية، ولم يعد يتضمن سوى 10 لقاءات على أبعد تقدير، حيث يبدأها بمواجهة الأرجنتين، غدًا الثلاثاء، ثم لقاءين وديين في حزيران/يونيو المقبل أمام سويسرا وتونس، قبل بداية كأس العالم في روسيا 2018.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية وتبدأ لقاءاتها بمواجهة البرتغال ثم إيران والمغرب، والذي قد يكون اللقاء الأخير حال الفشل في التأهل للدور الثاني.

لكن إنييستا وإسبانيا يأملان في الذهاب حتى الفوز باللقب وهو ما يعطي للرسام فرصة 4 مبارايات أخرى حال تحقق حلمه.

كما أوضحت الصحيفة أنه في حالة وصول برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا، قد يغيب عن مباراة سويسرا الودية، للاستمتاع ببعض أيام العطلة.

وبدأ إنييستا مشواره الدولي في 2006 بمواجهة ودية أمام روسيا قبل أن يشارك في نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 ثم أمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 وكأس العالم 2014 وأخيرًا أمم أوروبا 2016.

وتوج بلقبين لأمم أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم و3 نسخ من أمم أوروبا ولعب 123 لقاء سجل خلالها 13 هدفًا، أبرزها كان هدفه في نهائي كأس العالم 2010 أمام هولندا، والذي منح إسبانيا اللقب.