من يخلف آندريس إنييستا في قيادة نادي برشلونة؟

قررت إدارة نادي برشلونة تأجيل مسألة اختيار قائده الجديد إلى الصيف المقبل، مع اقتراب القائد الحالي آندريس إنييستا من الرحيل.

ومن المتوقع أن يحدد إنييستا مصيره مع برشلونة في أبريل المقبل، إذ تلقى عروضًا مغرية جدًا للرحيل إلى الدوري المصري.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” فإن مسؤولي برشلونة قرروا تأجيل انتخابات اختيار قائد للفريق إلى الصيف، نظرًا لانشغال الفريق بالمنافسة على جميع البطولات.

ولا يتم اختيار قائد برشلونة بناءً على الأقدمية كما هو الحالي في معظم الأندية، بل بناءً على تصويت اللاعبين، غير أن اللاعبين أنفسهم يراعون مسألة الأقدمية في اختياراتهم.

ويتولى قيادة برشلونة حاليًا 3 لاعبين وهم آندريس إنييستا ثم ليونيل ميسي ثم سيرجيو بوسكيتس.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني مع تبقي 9 جولات على النهاية، علمًا أن الفريق سيلاقي إشبيلية في نهائي كأس إسبانيا، وروما في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.