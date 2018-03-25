إيسكو أم بيل.. من سيقدم ريال مدريد للتعاقد مع نيمار

تتواصل التقارير التي تتحدث عن انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وتحدثت صحيفة “دون بالون” الإسبانية اليوم الأحد عن الصفقة، مشيرة إلى أن ريال مدريد سيضحي بإيسكو أو غاريث بيل مقابل التعاقد مع نيمار.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز يدرس جميع الخيارات في سبيل ضم نيمار إلى سانتياغو برنابيو،

وأضافت “دون بالون” أن ريال مدريد سيقدم الويلزي غاريث بيل في محاولة لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، لكنها أوضحت أن ريال مدريد يعتقد أن إدارة الفريق الفرنسي لن توافق على بيل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرى أنه لا مستقبل لإيسكو في الفريق، وهو الأمر الذي قد يساعد في إشراكه الصفقة، خاصة أن باريس سان جيرمان سيوافق على الأغلب على ضم إيسكو.

وترددت تقارير أن نيمار سيغادر باريس سان جيرمان الصيف المقبل، بعد الفشل في دوري أبطال أوروبا، كما تردد أن علاقته متوترة مع مدربه أوناي إيمري وزميله إدينسون كافاني، بسبب الخلاف حول هوية مسدد ركلات الجزاء والركلات الثابتة.

وانتقل نيمار الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة بعد أن دفع مالكه القطري ناصر الخليفي قيمة فسخ عقده التي تبلغ 222 مليون يوور.

وسجل اللاعب البرازيلي 29 هدفًا وصنع 19 في 30 مباراة، علمًا أن موسمه انتهى بسبب إصابة تعرض لها أمام مارسيليا الشهر الماضي.