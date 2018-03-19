ريال مدريد يضحي بـ 3 نجوم مقابل التعاقد مع نيمار

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، إن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن 3 من لاعبيه، مقابل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة “دون بالون” أن فلورنتينو بيريز مستعد للتضحية بكل من غاريث بيل وكريم بنزيما وإيسكو، مقابل التعاقد مع نيمار اللاعب السابق لبرشلونة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعد أن دفع النادي المملوك للقطري ناصر الخليفي 222 مليون يورو وهي قيمة فسخ عقده، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

لكن تقارير أوضحت أن نيمار يعيش علاقة متوترة مع مدربه أوناي إيمري وزميله إدينسون كافاني، خاصة بعد خلاف حول هوية مسدد الركلات الحرة مع المهاجم الأوروغواياني، كما أشارت إلى أنه لا يشعر أنه النجم الأول في الفريق.

وتعرض نيمار لانتقادات شديدة عقب خسارة باريس سان جيرمان 3/1 أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، علمًا أنه غاب عن مباراة الإياب التي خسرها الفريق الفرنسي 2/1.

وتعرض نيمار (26 عامًا) لإصابة الشهر الماضي، وسيغيب بسببها 3 أشهر عن الملاعب.

وترددت تقارير أن باريس سان جيرمان سيطلب 400 مليون يورو للتخلي عن نيمار، وهو ما علق عليه زين الدين زيدان بالقول إنه أمر عادي.