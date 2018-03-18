هل اشترط نيمار زيادة راتبه للبقاء مع باريس سان جيرمان؟

نفى نادي باريس سان جيرمان ما رددته تقارير عن طلب نجم الفريق، البرازيلي نيمار زيادة راتبه كشرط للبقاء مع الفريق.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن مصدر في باريس سان جيرمان قوله إن ما تردد عن طلب نيمار زيادة رابته كشرط للقاء معلومات غير صحيحة، وإن اللاعب البرازيلي مرتبط مع الفريق حتى العام 2022.

وأضاف المصدر أن صافي أرباح نيمار الشهرية تبلغ 3 ملايين يورو.

وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية أمس السبت إن نيمار اشترط على ناصر الخليفي، مالك النادي، زيادة راتبه خلال لقائهما في البرازيل قبل أيام.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على مر العصور.

ويغيب نيمار البالغ من العمر 25 عامًا عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أشهر بعد تعرضه لإصابة في فبراير الماضي خلال مواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي، علمًا أنه يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وسجل نيمار 29 هدفًا وصنع 19 في 30 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم.