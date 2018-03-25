في انتظار مولوده الثالث.. سيرجيو راموس يغيب عن تدريبات منتخب إسبانيا

حصل سيرجيو راموس عميد ريال مدريد والمنتخب الإسباني على رخصة من مدربه جوليان لوبيتيغي، للغياب عن تدريبات المنتخب اليوم الأحد، بسبب تواجد زوجته روبيو بيلار في المستشفى لولادة ابنه الثالث.

وينتظر قائد ريال مدريد أن تمر امور الولادة بسلام، قبل أن يعود إلى معسكر منتخب بلاده، للاستعداد لمواجهة الأرجنتين وديًا الثلاثاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

راموس أب لطفلين سيرجيو جونيور (4 سنوات) وماركو (3 سنوات) وينتظر ابنه الثالث حسب إعلان سابق لصديقته روبيو بيلار عبر صفحتها على ” انستغرام ” .

وكان دافيد سيلفا قد غادر بدوره معسكر المنتخب الإسباني ليكون بجانب صديقته التي ولدت مؤخرًا في ظروف صعبه ابنه ماتيو.

وحسب مدرب المنتخب الإسباني فدافيد سيلفا حصل على ترخيص للبقاء بجانب عائلته، ومرشح للغياب عن لقاء الأرجنتين أيضًا، بينما راموس سيعود مباشرة بعد ولادة ابنه.