راموس يتطلع لرقم قياسي مع المنتخب الإسباني

كشف سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم، عن رغبته في أن يصبح أكثر لاعبي إسبانيا على مر العصور مشاركةً في المباريات الدولية، مع استعداده لخوض المباراة رقم 150 له مع المنتخب الوطني أمام ألمانيا وديًا، غدًا الجمعة.

ويتوقف الرقم القياسي السابق، الذي يعود لايكر كاسياس، عند 167 مباراة دولية لكن راموس يضع هذا الرقم نصب عينيه، وألمح إلى أنه مستعد لإطالة أمد مسيرته الدولية إلى ما بعد نهائيات كأس العالم هذا العام.

وقال راموس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “هذه لحظة خاصة بالنسبة لي. كل شيء يحدث بسرعة في تلك الرياضة ولا نستمتع بالكثير من الأمور كما ينبغي”.

وأضاف: “ما زلت أعشق تمثيل منتخب بلادي، وهذه واحدة من الأمور الجميلة التي يمكن أن يقوم بها لاعب كرة القدم.

“تنظر إلى الخلف لترى ما حققته وهذا عظيم لكنني لا أركن إلى أمجادي”.

وتابع: “ما زلت أرغب في تحقيق المزيد من الانتصارات والوصول لأهداف جديدة. يحدوني الأمل أن أستمر هنا لفترة أطول وأمضي قدمًا لأصبح أكثر لاعب مثّل منتخب إسبانيا”.

وراموس عنصر أساسي في الجيل الذهبي لإسبانيا والذي فاز بكأس العالم 2010 بين لقبي بطولة أوروبا 2008 و2012. ومر نحو 13 عامًا منذ ظهور راموس (31 عامًا) لأول مرة مع إسبانيا، وهو في سن 18 أمام الصين.

وبات راموس أصغر لاعب إسباني يصل إلى حاجز 100 مباراة دولية قبل خمس سنوات، وتولى شارة قيادة المنتخب بدلًا من كاسياس في 2016.

وستواجه إسبانيا منافستها ألمانيا في دوسلدورف في لقاء ودي مع مواصلة المنتخبين لاستعدادهما لخوض نهائيات كأس العالم هذا العام.

وقال راموس: “نؤمن بأنفسنا. فزنا بها (كأس العالم) من قبل ونريد تحقيق ذلك ثانية، “يجب أن نلعب أمام أفضل الفرق لكن إسبانيا ستكون ضمن صفوة المنتخبات”.