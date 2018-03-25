نادي برشلونة يروّض أتلتيكو مدريد للتعاقد مع غريزمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة سيلجأ إلى أسلوب جديد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” المقربة من أسوار النادي الكتالوني، فإن برشلونة لن يغضب إدارة أتلتيكو مدريد ولن يتعاقد مع غريزمان من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد، بل سيسعى إلى التفاوض مع إدارة الفريق لتجنب تدهور علاقات الناديين.

وأوضحت الصحيفة أن متصدر الدوري الإسباني سيسعى بقوة لإنهاء الصفقة قبل بداية كأس العالم لقطع الطريق أمام أتلتيكو لتجديد عقد غريزمان، إضافة إلى تصريحات اللاعب نفسه والتي قال فيها إنه يريد حسم مستقبله قبل الكرنفال العالمي.

ويمتد عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى صيف العام 2022 وتبلغ قيمة فسخ عقده 100 مليون يورو، لكن صحيفة “سبورت” أوضحت أن برشلونة يريد أن يدفع لأتلتيكو مدريد مبلغًا يزيد قليلًا عن 100 مليون؛ لتجنب توتر علاقته مع أتلتيكو مدريد.

ولعب غريزمان 38 مباراة الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 23هدفًا وصنع 13.