استبعاد ديفيد سيلفا من تشكيلة منتخب إسبانيا.. تعرف على السبب

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إن ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي استبعد من تشكيلة المنتخب الوطني لأسباب شخصية.

وشارك سيلفا، البالغ 32 عامًا، الفائز بكأس العالم 2010، لمدة 71 دقيقة في تعادل إسبانيا 1-1 مع ألمانيا وديًا أمس الجمعة لكن من المرجح أن يغيب عن مواجهة الأرجنتين باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد، يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حسابه على تويتر “تم استبعاد ديفيد سيلفا من تشكيلة المنتخب الوطني لأسباب شخصية”.

وغاب سيلفا عن عدة مباريات لسيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأعلن في يناير كانون الثاني أن ابنه ماتيو ولد “قبل الأوان”.