تعقّد أزمة كريستيانو رونالدو مع الضرائب في إسبانيا.. وهذه السيناريوهات تنتظره

يبدو أن أزمة التهرب الضريبي التي يواجهها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، مع الضرائب الإسبانية ازدادت تعقيدًا.

وأشارت إذاعة “كادينا سير” إلى أن الخبراء الذين استدعاهم دفاع رونالدو أيدوا اتهامات السلطات الضريبية لنجم الريال، بأنه احتال لعدم دفع 14.7 مليون يورو من الضريبة.

وأوضحت أن محامي الدفاع عن رونالدو، قدم، يوم الجمعة، واحدًا من الأدلة النهائية في قضية التزوير الضريبي، مشيرة إلى أنه يتم نظر القضية في محكمة ببوزويلو دي ألاركون، خارج مدريد.

وشددت: “الخبراء الذين اقترحهم محامي رونالدو استقدموا من المكتب الوطني للضرائب الدولية، وتم استجوابهم لمدة 4 ساعات، وفي النهاية اتفقوا مع كل اتهام موجه لنجم ريال مدريد”.

وتابعت: “الخبراء ذهبوا إلى اعتبار أن بعض الحجج القانونية التي استخدمها رونالدو، كانت أكثر عبثية، في إشارة إلى الادعاء بأن دخله من حقوق الصورة، من الأصول المنقولة (التي تخضع للضريبة بمعدل أقل)، بدلًا من الدخل المرتبط بالعمل، والذي يخضع للضريبة بمعدل أعلى”.

وأكدت الإذاعة أنه وفقًا للمصادر القانونية التي استشارتها بعد هذه الأدلة، فإن رونالدو الآن سيكون مضطرًا للتفاوض على تسوية مع السلطات الضريبية، أو المخاطرة بالذهاب إلى جلسة استماع شفوية، حيث يمكن أن يواجه السجن لمدة 10 سنوات، في 4 جرائم تتعلق بالتهرب الضريبي.

وعرضت هيئة الدفاع عن رونالدو، في السابق، تسوية بقيمة 3.8 مليون يورو على السلطات الضريبية، لكن تم رفض ذلك لعدم كفاية المبلغ، حيث تسعى السلطات للحصول على نحو 25 مليون يورو.