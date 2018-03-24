كريستيانو رونالدو يسجل رقمًا نادرًا في مباراة مصر والبرتغال

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال لتحقيق فوز مثير على منتخب مصر وسجل هدفين في الوقت بدل الضائع ليرد على هدف محمد صلاح، الذي افتتح التسجيل.

ولعب نجم ريال مدريد المباراة رقم 900 كمحترف في مسيرته ولم يفوّت الفرصة دون تسجيل أرقام جديدة من خلال هدفيه في المباراة.

ويعتبر الهدفان اللذان سجلهما رونالدو في الدقيقتين الـ92 والـ94 هما أول هدفين للنجم البرتغالي في الوقت بدل الضائع، إذ لم يسبق له في مسيرته أن سجل هدفين خارج الدقيقة 90، كما أنه أول لاعب يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع في تاريخ منتخب البرتغال.

وبلغت أهداف النجم البرتغالي 647 هدفًا منها 81 هدفًا مع منتخب البرتغال والباقي مع أندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد، كما صنع 220 هدفًا في تاريخه وهو ما يعني مساهمته في 867 هدفًا في 900 مباراة.

كما أصبح النجم البرتغالي ثالث هدّاف دولي في التاريخ خلف الإيراني علي دائي والمجري بوشكاش.

وتتوزع مباريات رونالدو الـ900 على 31 مباراة مع سبورتينغ لشبونة و292 مباراة مع مانشستر يونايتد 429 مباراة مع ريال مدريد و148 مباراة مع منتخب البرتغال.