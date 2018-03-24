فلورنتينو بيريز يبلّغ ليفاندوفسكي رغبة ريال مدريد بضمه

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اتصل بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأبلغه برغبته في التعاقد معه الصيف المقبل.

وتشير تقارير صحفية إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ليفاندوفسكي، رغم تمسك إدارة بايرن ميونخ باللاعب ورفضها التفريط فيه بغض النظر عن قيمة العروض المقدمة لبيعه.

وقالت صحيفة “دون بالون”: إن فلورنتينو بيريز اتصل بليفاندوفسكي وأبلغه نية التعاقد معه، وأن عليه ألا يقلق بعد تأخر ريال مدريد في التواصل مع بايرن ميونخ بشأن الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي يعرف أنه الخيار الأول لريال مدريد بعد التخلي عن المهاجم الفرنسي ريم بنزيما، مع عدم استبعاد ضم ليفاندوفسكي مع بقاء بنزيما، بحيث يلعبا بمبدأ التناوب.

ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإن ليفاندوفسكي أبلغ كارل هاينز رومينيغه، المدير العام لبايرن ميونخ برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، وأن متصدر الدوري الألماني حدد تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ كمرشح رئيس لخلافة ليفاندوفسكي.

ورغم أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ يمتد حتى 30 يونيو 2021، وأن الفريق البافاري يرفض التفريط بخدماته، إلا أن الحقيقة تقول إن قادة بايرن ميونخ يعرفون أن اللاعب لن ينتظر أكثر من ذلك للعب لريال مدريد.

وكان ليفاندوفسكي قد عيّن بيني زاهافي وكيلًا له حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وهو ما يعد إشارة إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، إذ إن وكيل اللاعب زاهافي يملك علاقة قوية جدًا مع المسؤولين داخل إدارة ريال مدريد.