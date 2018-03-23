بايرن ميونخ يحدد بديل ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي بايرن ميونخ حدد بديل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويرتبط ليفاندوفسكي البالغ من العمر 30 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل؛ لتعزيز خط هجوم الفريق الملكي مع تراجع مستوى وأهداف الفرنسي كريم بنزيما وبيع ألفارو موراتا وماريانو دياز.

ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإن ليفاندوفسكي أبلغ كارل هاينز رومينيغه، المدير العام لبايرن ميونخ قادة برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، وأن متصدر الدوري الألماني حدد تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ كمرشح رئيس لخلافة ليفاندوفسكي.

ورغم أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ يمتد حتى 30 يونيو 2021، وأن الفريق البافاري يرفض التفريط بخدماته، لكن الحقيقة تقول إن قادة بايرن ميونخ يعرفون أن اللاعب لن ينتظر أكثر من ذلك للعب لريال مدريد.

(حل بيني زهاوي محل البولندي سيزاري كوشارسكي). في الواقع، فإن تغيير الممثل له هدف وحيد من جانب تسعة البولنديين الذين حصلا على الخروج من ميونيخ وتوقيعه في وقت لاحق من قبل ريال مدريد.

وكان ليفاندوفسكي قد عيّن بيني زاهافي وكيلًا له حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفي المقبل وهو ما يعد إشارة إلى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، إذ أن وكيل اللاعبين زاهافي يملك علاقة قوية جدًا مع المسؤولين داخل إدارة ريال مدريد.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2013، عندما كان لاعبًا في بروسيا دورتموند، إذ خسر ريال مدريد مباراة الذهاب 4/1، وودع البطولة بعد أن فاز 2/0 في مباراة الإياب.