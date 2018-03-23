لتجديد عقده.. كريستيانو رونالدو يطلب من ريال مدريد تقاضي “يورو واحد” زيادة عن ميسي

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي طالب ناديه بالحصول على “يورو واحد”، أكثر مما دفعه برشلونة إلى ليونيل ميسي عندما جدد عقده مع النادي الكتالوني العام الماضي.

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن رونالدو البالغ عمره 33 عامًا يريد أن يؤكد عقده الجديد مع النادي الملكي “أنه أفضل لاعب في كوكب الأرض”.

ووافق ميسي مؤخرًا على عقد جديد مع برشلونة يحصل بموجبه على مبلغ مذهل يبلغ 40 مليون يورو في الموسم الواحد (35 مليون جنيه إسترليني، ويريد رونالدو توقيع عقد جديد مع ريال مدريد ولو بزيادة يورو واحد.

وزعمت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن رونالدو طلب 40 مليون يورو ويورو واحدًا في العام، قبل أن يوقّع عقده الجديد مع النادي الملكي.

ويتقاضى قائد البرتغال 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) سنويًا من ريال، مما يجعله ثالث لاعب في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم بعد ميسي ونيمار نجم باريس سان جيرمان، الذي يحصل على 36.4 مليون يورو في العام من ناديه الفرنسي.

ويعتقد رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق أنه أفضل مهاجم على هذا الكوكب، ويستشهد بحقيقة أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي.

وسجل رونالدو 21 هدفًا في آخر 11 مباراة في كافة المسابقات، ويسعى لاستغلال ذلك في المفاوضات الدائرة حاليًا مع مسؤولي ريال مدريد في تجديد عقده.

وسيقود رونالدو منتخب بلاده الفائز ببطولة أوروبا يورو 2016 في فرنسا في وقت لاحق، اليوم، في مباراة ودية أمام المنتخب المصري في سويسرا.