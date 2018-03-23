بوفون يكشف الفارق بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

تحدث الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون عن المقارنة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل المباراة الودية بين إيطاليا والأرجنتيني اليوم الجمعة.

وقال بوفون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه: “واجه ميسي ورونالدو عدة مرات، هما مختلفان جدًا لكنهما مخيفان”.

وتابع: “قد يكون ميسي أكثر تكاملًا، حيث يبدأ اللعب من الخلف ويملك قدرات فنية أعلى ورؤية لعب أكبر. أنه مبدع وحاسم”.

“لكن رونالدو، خاصة خلال الأعوام الأخيرة، أصبح قاتلًا في منطقة الجزاء”.

وأضاف بوفون (40 عامًا): “رونالدو يدير طاقته بشكل أفضل وعندما يحصل على الكرة في المنطقة يسجل ولا يفشل”.

وتلقى يوفون هدفين في 5 مباريات ضد ميسي، في حين تلقى 7 أهداف من رونالدو في 5 مباريات.

يشار إلى أن المنتخب الإيطالي لن يشارك في كأس العالم بعد أشهر قليلة بعد أن خسر 1/0 أمام السويد في الملحق المؤهل.