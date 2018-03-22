“فيفا” يرفض مشاركة منير الحدادي مع منتخب المغرب

كشفت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفض بشكل نهائي الالتماس الذي تقدم به الاتحاد المغربي للسماح لمنير الحدادي، مهاجم ديبورتيفو ألافيس الإسباني، بتمثيل “أسود الأطلسي”.

وأكد موقع “Le Site Info” المغربي أن فيفا أرسل الأسبوع الماضي خطابًا للاتحاد المغربي يعلمه فيه بقراره النهائي.

ولم يكشف الاتحاد المغربي حتى الآن عن قرار الاتحاد الدولي، الذي يضع حدًا للجدل الذي ظل دائرًا خلال عام تقريبًا.

وخاض منير مباراته الأولى بقميص المنتخب الإسباني تحت قيادة مدربه السابق، فيسنتي ديل بوسكي، في 8 سبتمبر (أيلول) 2014 أمام مقدونيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وعلى الرغم من عدم استدعائه مجددًا لصفوف “لا روخا”، إلا أن هذه المشاركة القصيرة تعني، وفقًا للوائح فيفا، حرمان منير من ارتداء قميص أي منتخب آخر.

وزادت إمكانية مشاركة المهاجم الشاب (22 عامًا) العام الماضي عدما أرسل الاتحاد المغربي عدة خطابات لنظيره الإسباني وللاتحاد الدولي يطلب فيها جواز السفر الخاص باللاعب.