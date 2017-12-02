ديل بوسكي يعترف.. أخطأنا بحق منير الحدادي وكان يجب أن يلعب للمنتخب المغربي

اعترف المدرب الإسباني المعتزل “فيسنتي ديل بوسكي” أنه أخطأ بحق المهاجم المغربي منير الحدادي، الذي قرر اللعب للمنتخب الإسباني على حساب منتخب بلاده المغرب.

ولن يكون بإمكان الحدادي (22 عامًا) المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، بعد أن ارتدى قميص الماتادور الإسباني.

واستدعى “ديل بوسكي” منير الحدادي لأول مرة في الثامن من سبتمبر 2014 في مواجهة مقدونيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2016.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن ديل بوسكي قوله: “ما حدث مع منير الحدادي مؤسف، ونحن صنعنا هذه المشكلة، وكان ينبغي أن يلعب مع المغرب”.

وأوقعت القرعة التي أُجريت في العاصمة الروسية موسكو أمس الجمعة المنتخب المغربي مع إسبانيا، والبرتغال، وإيران.

وأضاف ديل بوسكي: “أشعر بالذنب لعدم تمكن منير من اللعب مع المغرب”.

وبرّر ديل بوسكي (67 عامًا) استدعاء الحدادي للمنتخب الإسباني بإصابة المهاجم دييغو كوستا.