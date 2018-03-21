راؤول غونزاليس يبدأ مشواره بالتدريب في ريال مدريد

رغم اعتزاله منذ فترة طويلة إلا أن راؤول غونزاليس بلانكو، القائد السابق لريال مدريد، قرر الآن فقط بدء مسيرته التدريبية.

ومنذ عودته إلى النادي الملكي في عام 2017، أمضى راؤول الكثير من الوقت في دراسة إعداد فريق الشباب، بينما تولى أيضًا قيادة بعض التدريبات وسافر مع الفريق الأول في بعض جولاته الخارجية ومواجهاته.

حتى خلال فترة وجوده في قطر، قضى صاحب القميص رقم 7 السابق أيامه في مشاهدة المباريات، والنظر في التكتيكات وإعداد نفسه لهذه الرحلة التي التزم بها الآن بالكامل.

وسيحصل قائد ريال مدريد السابق على رخصه التدريبية الشهر المقبل من خلال دورة مع الاتحاد الإسباني ضمن برنامج مخصص للاعبين الدوليين السابقين أو الذين قضوا 10 سنوات في دوري الدرجة الأولى بالليغا.

وسيتولى قيادة فريق الشباب الثاني في ريال مدريد، ليحل مكان ألفارو بينيتو، الذي ستتم ترقيته إلى قيادة فريق الشباب الأول.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه سيكون هناك المزيد من التنقلات في صفوف أكاديمية ريال مدريد، حيث سيغادر سانتياغو سولاري فريق كاستيا، مع استعداد غوتي لتولي المهمة بعد تألقه مع شباب النادي.

ويمكن أن يتلقى غوتي العديد من العروض الخارجية وفي ظل استمرار زين الدين زيدان سيكون المتاح أمامه هو تدريب كاستيا.