برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم محمد صلاح.. وباريس سان جيرمان يدخل الصفقة

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “ذا صن” البريطانية عن وجود رغبة لدى عمالقة أوروبا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وتؤكد الصحيفة أن أندية برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان سوف تحاول إغراء إدارة ليفربول بعروض مالية ضخمة سوف تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب إلى صفوفها.

منذ وصول صلاح إلى ملعب الأنفيلد في مطلع هذا العام وهو يقدم أداءً مذهلاً إذ خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية بعد تسجيله 36 هدفًا خلال 41 مباراة خاضها مع الريدز.

وأوضحت الصحيفة، أن المدير الفني يورغن كلوب قد يضطر إلى رفض هذا العرض الضخم، إذا أراد الاحتفاظ بنجم فريقه بين أسوار الأنفيلد للموسم المقبل، ولكن ربما لن يستطيع المدرب الألماني تحقيق رغبته خاصة أن الأمر يعد مشابهًا للغاية لصفقة انتقال النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوف برشلونة بعد تقديم الإدارة الكتالونية لعرض خيالي بلغت قيمته 145 مليون جنية إسترليني.

ويبدو أن كبار أوروبا على اقتناع تام بقدرتهم على إقناع الشركة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي “مجموعة فينواي الرياضية” إذ لن تستطيع المجموعة رفض هذه العروض المالية الضخمة المقدمة للحصول على خدمات اللاعب، خاصة عرض باريس سان جيرمان الذى قد يتخطى مبلغ 198 مليون جنيه إسترليني وفقاً لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

وكشفت الصحيفة في تقريرها صرف نظر ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع النجم البلجيكي في صفوف تشيلسي إدين هازارد بعد تدخل برشلونة بقوة في صفقة النجم المصري محمد صلاح.

وبات السؤال الأبرز على الساحة في الوقت الراهن هو كيف ستتعامل المجموعة المالكة لليفربول مع الموقف الصعب الذي تواجهه، فهل سيتم الحفاظ على نجم الفريق بهدف تكوين تشكيلة جيدة للفريق تستطيع العودة بالريدز إلى منصات التتويج أو سيتكرر سيناريو صفقة كوتينيو بتفضيل الاستفادة المالية من اللاعب؟.