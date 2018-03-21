بعد أنباء رحيله إلى الدوري الصيني.. برشلونة تتجند للإبقاء على إنييستا

أكدت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، أن إدارة نادي برشلونة مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع القائد والنجم أندرياس إنييستا لإقناعه بالبقاء في الفريق لموسم إضافي على الأقل.

وكشفت الصحيفة عن قرار اتخده الرئيس بارتوميو والمدرب فالفيردي بالاجتماع مع اللاعب بعد عودته من صفوف المنتخب للحديث معه وإقناعه بالاستمرار في برشلونة.

وكان إنييستا أشار إلى أنه ينتظر 30 من نيسان/أبريل المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله بين البقاء في برشلونة أو قبول العرض الصيني والذي يمنحه راتبًا خياليًا وامتيازات اقتصادية مهمة لشركته الخاصة.

وكانت جماهير برشلونة قد طالبت اللاعب بالبقاء وعدم الرحيل خلال مواجهة أتلتيك بلباو، كما تحاول الضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعية لإقناعه.

ونشرت صحيفة “سبورت” عنوانًا في صفحتها الأولى موجها لإنييستا “إبقى”، في إشارة لرغبة الجميع في بقائه في برشلونة رغم صعوبة ضمان مكان أساسي الموسم المقبل، لكونه يبلغ 33 عامًا ويتواجد عدة لاعبين في مركزه كالبرازيلي فيليب كوتينيو ومواطنه أرثور ميلو، الذي سيلتحق في الصيف قادمًا من غريميو، كما أن الشائعات تربط الفريق بالفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.