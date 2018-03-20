مباراة برشلونة وروما.. الجماهير الإيطالية تشكو من ثمن تذكرة اللقاء في “كامب نو”

أرسلت صحيفة “إيل رومانيستا” الإيطالية رسالة مفتوحة إلى رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو؛ احتجاجًا على أسعار تذاكر مباراته أمام روما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الثمانية عن مواجهة بين برشلونة وروما، لكن أسعار تذاكر المباراة التي ستقام في “كامب نو” لم ترضِ جماهير الفريق الإيطالي.

ويتعين على الجماهير التي تعتزم السفر من روما إلى برشلونة لمؤازرة فريقها دفع 90 يورو مقابل التذكرة الواحدة، لذلك قالت الصحيفة في خطابها الذي كتبته باللغة الكتالونية: “عزيزي برشلونة، أكتب إليكم عن دوري الأبطال. في الساعات التي تسبق القرعة، ارتفعت أسعار الرحلة من روما إلى برشلونة، والتي عادةً ما تكون رخيصة جدًا، وكذلك أسعار الفنادق”.

“فضلًا عن هذه النفقات، ستضطر عائلة تحمل 180 أو 270 أو 260 يورو أخرى للحصول على تذاكر في كامب نو. عليك أن تفهم أنه بهذه الطريقة تصبح مؤازرة الفريق ترفًا لا يمكن لمعظم الجماهير تحمله.. نتمنى أن تتعاملوا مع هذه الشكوى بالكثير من الاهتمام. كرة القدم مهمة للجماهير ونريد لها الحضور؛ لأن الفوز دون جماهير لا معنى له”.

وسيلتقي برشلونة مع روما، الذي بالتأكيد تطارده ذكريات هزيمته المريرة 6-1 في آخر مرة لعب فيها بكامب نو أمام الفريق الكتالوني، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.