هل يصبح أرثور ميلو لاعب نادي برشلونة الجديد خليفة القائد إنييستا؟

بدأ النجم البرازيلي أرثور ميلو، متوسط ميدان فريق غريميو البرازيلي، في تهيئة نفسه ليكون لاعبًا لبرشلونة الموسم المقبل، حيث يتعلم الإسبانية ويجري عدة حوارات إعلامية ويعطي تصريحات عن فريقه الجديد.

وحسم برشلونة صفقة النجم البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، ويأمل الفريق في أن يكون اللاعب الدولي البرازيلي خليفة للإسباني أندرياس إنييستا، الذي اقترب من الرحيل للصين.

ويأمل ميلو ببقاء إنييستا في برشلونة؛ ليتمكن من اللعب بجواره، موضحًا: “قرأت أنه قد يرحل للصين، أريده أن يبقى ومتأكد أن جميع من في برشلونة يرغب في استمراره، إنه أشبه بإله لكرة القدم وسأكون سعيدًا باللعب إلى جواره، فلاعب مثله لا تجده بسهولة”.

ورفض النجم البرازيلي اعتبار نفسه خليفة للاعب الإسباني، وتساءل: “خليفة إنييستا؟ لا أريد أن أدخل في هذه المقارنة، أسعى لأصنع مسارًا رائعًا في برشلونة، سأحاول التأقلم مع المدينة والفريق، لكن إنييستا يبقى لاعبًا فوق الجميع، أتمنى فقط أن ألعب بجواره”.

وعبّر أرثور عن سعادته باللعب لبرشلونة، وأكد أن لا أحد كان يصدق أخبار وسائل الإعلام، خصوصًا زملاءه وأصدقاءه، قائلًا: “كان الجميع يسألني: هل الشائعات والأخبار صحيحة بشأن اهتمام برشلونة، حاولت أن أبقى هادئًا، وتركت الأمر لوكيل أعمالي ووالدي وعائلتي، وكنت سعيدًا بعد تأكيد الصفقة؛ لكوني رابع أغلى لاعب في البرازيل والأول في ريو دي سول”.