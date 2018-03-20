ما سر العشاء الخاص الذي جمع سيميوني وديبالا؟

استغل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي عدم تلقيه دعوة من مدرب المنتخب الأرجنتيني لمواجهة إسبانيا وإيطاليا وديًا ليقوم بزيارة لمدريد العاصمة الإسبانية وهو ما أثار الشكوك حول مستقبله.

وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن رغبة النجم الأرجنتيني في التعرف عن قرب عن أجواء العاصمة الإسبانية لكونه مرتبطًا بالانتقال لريال مدريد، لكن المفاجأة كانت في لقائه بمواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وحسب صحيفة ” ماركا ” الإسبانية فالمدرب الأرجنتيني حجز طاولة في مطعم في وسط المدينة والحق به ديبالا حيث تناولا وحدهما العشاء ودون حضور أي شخص ثالث.

وربطت الصحيفة المدريدية بين لقاء سيميوني وديبالا ورحيل الفرنسي أنطوان غريزمان نحو برشلونة الصيف القادم، مؤكدة أن مدرب أتلتيكو مدريد يحاول إقناع مواطنه باللعب تحت قيادته الموسم القادم.

وتبدو مهمة المدرب الأرجنتيني صعبة في إقناع باولو ديالا الذي تتنافس عليه فرق كبرى أبرزها الجار ريال مدريد وباريس سان جرمان ومانشستر يونايتد، ويتجاوز ثمنه في السوق 140 مليون يورو.