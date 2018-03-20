ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ29

بعد انطلاقة بطيئة وغير مألوفة هذا الموسم أثارت شكوكًا حول قدرته على العطاء انتفض كريستيانو رونالدو وسجل سيلًا من الأهداف ليصبح قاب قوسين أو أدنى من تصدر ترتيب الهدافين بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفي انطلاقة أسبوع شهدت تألقًا مبهرًا للمهاجمين في أوروبا سار رونالدو على خطى محمد صلاح لاعب ليفربول وماورو إيكاردي لاعب إنترناسيونالي وأحرز رباعية في الفوز الكبير 6-3 على جيرونا.

وبفضل هذه الرباعية تفوق رونالدو على لويس سواريز لاعب برشلونة في قائمة هدافي الدوري وأصبح على بعد ثلاثة أهداف من ليونيل ميسي منافسه اللدود في الصراع على الأرقام القياسية والجوائز الفردية في العقد الأخير.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال “رونالدو على بعد ثلاثة أهداف من ميسي، وأتمنى أن يصبح هداف الدوري لأن هذا أمر مهم جدًا له”.

ويقود رونالدو مسيرة فريقه في أوروبا بشكل رائع وسجل 21 هدفًا في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل رونالدو قائد البرتغال 18 هدفًا هذا العام ليكون بهذا أحرز أهدافًا في الدوري في 2018 أكثر مما سجله أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويفصله هدف واحد عن يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

كما ارتقى رونالدو (33 عامًا) إلى المركز التاسع في ترتيب الهدافين في أوروبا بفارق ستة أهداف خلف المتصدر صلاح.

وهذه الحالة الرائعة لرونالدو تتعارض تمامًا مع بدايته المتواضعة في أول خمسة أشهر من هذا الموسم.

وعوقب رونالدو بالإيقاف بسبب دفعه للحكم في مباراة بكأس السوبر الإسبانية في أغسطس/ آب الماضي ليغيب عن أول أربع مباريات بالدوري، وعانى ليستعيد مستواه وأنهى عام 2017 مسجلًا أربعة أهداف فقط في الدوري.