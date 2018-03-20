ميسي نجم برشلونة يكشف كيف عولج من “التقيؤ” في الملعب (فيديو)

كشف ليونيل ميسي هداف برشلونة وقائد الأرجنتين عن أسباب “التقيؤ” الذي لازمه لفترة خلال الملاعب وأثار الكثير من الجدل بشأن حالته صحته.

وتحدّث الهداف البالغ عمره 30 عامًا في مقابلة مع محطة تلفزيون أمريكا عن بعض الأمور الشخصية وبينها نظامه الغذائي “لا أعرف ما آكله ولكن أكلت بشراهة بضع سنوات. وعمري بين 22 و 23 عامًا كنت أتناول الشوكولاته والفاجورز (بسكويت لذيذ شهير في أمريكا الجنوبية) ، والمشروبات الغازية. لكن الآن آكل جيدًا أسماكًا ولحومًا وخضراوات”.

وأضاف قائد الأرجنتين “أتناول كل شيء وفي بعض الأحيان القليل من الخمر لكن هذه ليست مشكلة، لاحظت الكثير من التغيير بشأن القيء الذي لازمني لفترة، قالوا إنه نتيجة للكثير من الأشياء، في النهاية غيّرت عاداتي الغذائية ولم يحدث التقيؤ منذ ذلك الحين”.

وتقيأ ميسي أكثر من مرة داخل الملعب؛ ما أثار مخاوف كثيرة بشأن إصابته لكنه أوضح سببه الآن.

وعن آخر مرة بكى فيها قال “بكيت فرحًا عندما ولد ماتيو. كان ميلاد تياغو معقدًا، ولم يتم كما كنا نأمل كان ماتيو أكثر هدوءًا. أنباء الحمل بشأن الطفل الثالث كانت سعيدة للغاية لي”.

وعن انضمام تياغو لأكاديمية برشلونة ومستقبله كلاعب قال “تياغو يحب كرة القدم ويذهب إلى أكاديمية النادي في برشلونة والتي تضم العديد من أبناء اللاعبين”.

وفي سؤال بشأن تعرضه للانتقادات وتأثير ذلك عليه قال “عندما كان النقد يؤثر فيّ كان ذلك سلبيًا بشكل كبير لكن هذا انتهى، الآن الانتقادات لا تؤثر عليّ. أعرف أنهم يقولون أشياء في غير محلها”.

ويتصدر ميسي -الذي يستعد لقيادة الأرجنتين في كأس العالم الصيف المقبل- قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا متفوقًا بثلاثة أهداف عن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد حامل اللقب.