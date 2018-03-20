رئيس نادي الزمالك يشتبك مع أحمد شوبير على الهواء (فيديو)

دخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في اشتباك لفظي حاد على الهواء مع أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية على قناة صدى البلد بسبب صفقة انتقال عبدالله السعيد لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر للزمالك.

حيث أكد مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع شوبير أن عبدالله السعيد كان مخطوفًا، من خلال 8 “بودي جارد”، ليرد شوبير قائلًا ” هذا غير صحيح بالمرة اللاعب كان متواجدًا في ناديه لأداء التدريبات التأهيلية.

وخاطب مرتضى حينها شوبير قائلًا “لماذا أنت دائمًا تتحدث باسم النادي الأهلي اللي يرد عليّ هو محمود الخطيب، فأنت إعلامي ليس إلّا، وبما أنك لست طرفًا في الأمر كإعلامي فليس لك حق الرد والدفاع عن وزير الرياضة، أمر ليس من شأنك أيضًا، وإن كانت المعلومات التي ذكرت مغلوطة، وإن هناك من يوجههك لذلك، ليرد “شوبير” أنه لا يوجه من يوجهني، ودوره كإعلامي أن يعرض كل الأمور والمعلومات التي تصل له بكل شفافية.

وأشار المستشار، إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق سرق شيكات من النادي، وأن هناك بلاغًا مقدمًا من عام، ولم يتم التحقيق فيه، هناك جريمة واضحة من جانب مسؤول النادي الأسبق.

وتابع مرتضى “لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة؛ بسبب وجود اللجنة المالية، أحترم النيابة العامة وكل قرارتها و كنت عضوًا فيها بالأساس لكن القرارغير قانوني بالمرة ومهاجمتي للوزير بسبب التدخل الحكومي”.

وتابع: “لم نعترض أو نعطل عمل نيابة الأموال العامة والجميع يشهد لنا بالنزاهة وهو ما تم إثباته في المحاضر الرسمية كيف يحاسَب المجلس الحالي على قرار تم اتخاذه في فترة المجلس السابق، الحجز يمنع الزمالك من الحصول على مستحقاته لدى عدة جهات”.

على جانب آخر كشف أمير مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك وأحد المكلفين بملف الصفقات داخل القلعة البيضاء عن السبب وراء توقيع عبدالله السعيد للزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبدالله السعيد أبلغنا أن هناك مشاكل في النادي الأهلي تمنعه من تجديد تعاقده مع النادي، وهو من طلب الانتقال لصفوف الزمالك؛ خاصة بعد تعاقد القلعة الحمراء مع صلاح محسن لاعب أنبي بمبلغ تخطى الـ40 مليون جنيه.

وأضاف أمير “المشكلة الثانية لعبدالله السعيد في الأهلي أنه هاتف تركي آل شيخ وأبلغه عن المبلغ الذي يريده لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء؛ لكنه أغلق الهاتف في وجهه كما أنه لا يريد أن يكون مصيره مثل حسام غالي وعماد متعب بعد أن تعرضا للإهانة داخل القلعة الحمراء.

وتابع أمير “اتفقنا علي رقم التيشيرت الذي سيرتديه عبدالله في الزمالك وهو رقم 19، السعيد بالفعل كان يتواصل مع بعض لاعبي الزمالك عقب التوقيع للقلعة البيضاء.