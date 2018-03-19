تعرف على رد الفعل في نادي برشلونة مع تزايد احتمالات انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء منذ انضمامه إلى فريق ليفربول الإنجليزي مطلع هذا الموسم، إذ ربطت العديد من الصحف العالمية اسم الفرعون المصري بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، في ظل سعي النادي الملكي لبناء تشكيلة قوية تستطيع المنافسة على جميع البطولات بالمواسم القادمة.

ونجح النجم المصري في تسجيل سوبر هاتريك في آخر مواجهات الريدز بالدوري الإنجليزي أمام فريق واتفورد؛ ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، متفوقًا على أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام المصاب بفارق 4 أهداف.

وتؤكد صحيفة “دون بالون” الإسبانية على إمكانية التوصل لاتفاق بين إدارة ليفربول وريال مدريد بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي منذ بداية الموسم المقبل.

وتدعي الصحيفة الإسبانية وجود نية حقيقية من قبل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لإبرام التعاقد مع صلاح في حالة عدم النجاح في خطف نجم منتخب السامبا نيمار من صفوف باريس سان جيرمان.

وتؤكد صحيفة “دياريو غول” الإسبانية، على موافقة وترحيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تعاقد ريال مدريد مع النجم العربي، ومن المنتظر أن يتعاقد ريال مدريد مع العديد من الأسماء البارزة في الصيف المقبل، في ظل تواجد الفريق في المركز الثالث بالدوري الإسباني بفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية على تحذير نجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي فيليبي كوتينيو لزملائه بالفريق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، من الانتقال المحتمل للفرعون المصري إلى صفوف الريال، مشددًا على القدرات الفنية الفائقة التي يتمتع بها محمد صلاح، والفارق الكبير الذي قد يُحدثه في أداء النادي الملكي في حالة إتمام التعاقد.