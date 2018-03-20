لماذا استفسر كريستيانو رونالدو عن الحياة في الصين؟

كشف المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري في تصريح لصحيفة ” أس ” الإسبانية عن مفاجأة كبيرة تخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأكد سكولاري أن النجم البرتغالي استفسر منه عن الحياة في الصين حين كان مدربًا لفريق جوانزو الصيني :” نعم، سألني بضع مرات عن الحياة في الصين، لماذا لا يلعب كريستيانو رونالدو في الصين مستقبلا؟.”

وأضاف المدرب السابق لمنتخب البرازيل والبرتغال والمتوج بكأس العالم في 2002:” رونالدو يملك ماركة تجارية والصين هي الصين، هي أكبر بلد في العالم لذلك أخبرته بما يجب أن يعرف حول كونها سوقًا كبيرة، وإن حصل على فرصة عليه الذهاب إليها.”

وأشارت عدة تقارير إعلامية سابقًا إلى أن بضع فرق صينية قدمت عروضًا خيالية للنجمين الأشهر في العالم: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لإقناعهما بإنهاء مسيرتهما في الدوري الصيني الممتاز.

ومن المعروف أن النجم البرتغالي يملك بضع شركات خاصة في مجالات السياحة والألبسة وقاعات الرياضة والطائرات الخاصة، وبإمكانه الاستفادة من السوق الصينية مستقبلًا.