مصلحة الضرائب الإسبانية تصر على حبس كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن مصلحة الضرائب الإسبانية تنوي الاستمرار في طريقها لتوقيع عقوبة الحبس بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد.

ويأتي هذا على خلفية مزاعم تهرب رونالدو من دفع 14.7 مليون يورو، كضرائب مستحقة على دخوله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصورة بين عامي 2011 و2014.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مصلحة الضرائب رفضت شيكًا على بياض وقّعه رونالدو لتفادي عقوبة السجن.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعًا مرضيًا للغاية عرض خلاله رونالدو دفع 4 أو 5 ملايين يورو، من الـ 15 مليون يورو الذي تطالبه بدفعه السلطات الإسبانية.

وطالب رونالدو، اليوم، بعدم محاولة تبديد اللحظة السعيدة التي يعيشها حاليًا، من خلال نشر “أخبار كاذبة” عنه.

ونشر اللاعب صورة على حسابه في موقع “إنستغرام” وكتب: “لا تحاولوا إفساد اللحظة السعيدة التي أمر بها بأخبار كاذبة، الحياة جيدة”.

وكان رونالدو قد سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز ريال مدريد 6/3 على جيرونا في الدوري الإسباني.