خوفًا من السجن.. كريستيانو رونالدو يغير موقفه في قضية التهرب الضريبي

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، غير موقفه بشأن مشكلة التهرب الضريبي التي تتابعه بها إدارة الضرائب الإسبانية أمام المحكمة في مدريد.

وكان النجم البرتغالي يرفض الاعتراف بالخطأ ومصر على براءته وكلف عدة محامين بالدفاع عن الملف، لكن قضية تشابي ألونسو زميله السابق في ريال مدريد ومطالبة النيابة العامة في إسبانيا بسجنه لمدة تفوق 7 سنوات غيرت رأيه.

وحسب صحيفة “إلموندو” فالنجم البرتغالي، المتهم بإخفاء مبلغ 14،7 مليون يورو، عن مصلحة الضرائب مستعد لدفع أي مبلغ تطلبه إدارة الضرائب الإسبانية ويتجاوز 25 مليون يورو الذي تطالب به أمام المحكمة لكن بشروط.

ووضع محامي النجم البرتغالي شروطه أمام مصلحة الضرائب وتقضي بالمصالحة ودفع أي مبلغ تطلبه مقابل التنازل التام عن القضية وسحبها من المحكمة بشكل نهائي.

وعبر محامي النجم البرتغالي لإدارة الضرائب، أن موكلهم كان دائمًا مستعدًا لدفع الضرائب منذ 2014 ولم يخفِ أي شيء عنها، وهو منحىً يؤكد على حسن النية ورغبته في علاقة جيدة مع الإدارة الضريبية في إسبانيا.