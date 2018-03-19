محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وإيكاردي يتصارعون في أسبوع “السوبر هاتريك” (فيديو)

فرض الثلاثي، المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ماورو إيكاردو، أنفسهم نجومًا لجولات نهاية الأسبوع في البطولات الأوروبية الأربع الكبرى في أوروبا بتسجيلهم “سوبر هاتريك” لكل منهم.

وكانت البداية مع صلاح الذي سجل سوبر هاتريك في فوز فريقه ليفربول أمام واتفورد 5-0، وارتقى لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا وصدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 56 نقطة.

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي “سوبر هاتريك” أيضًا في فوز فريقه إنتر ميلان أمام سامبدوريا 5-0 منها هدف من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا في المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري الإيطالي والثامن في ترتيب الحذاء الذهبي بـ44 نقطة.

وكان الختام مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل سوبر هاتريك في فوز ريال مدريد 6-3 أمام جيرونا ليرفع “الدون” رصيده إلى 22 هدفًا ويطارد ميسي على صدارة هدافي الدوري الإسباني ويتخلف عنه بفارق 3 أهداف.

كما التحق رونالدو بإيكاردي في المركز الثامن في صراع الحذاء الأوروبي برصيد 44 نقطة.

وعلى صعيد هدافي الموسم في جميع البطولات تصدر رونالدو برصيد 37 هدفًا من 35 لقاء متبوعًا بالمصري محمد صلاح برصيد 36 هدفًا من 41 لقاء ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 35 هدفًا من 43 لقاء.