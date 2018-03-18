أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. ميسي وألكاسير يكرمان الضيف بهدفين (فيديو)

افتتح المهاجم الإسباني باكو ألكاسير التسجيل لفريقه برشلونة في مواجهة أتلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

واستغل ألكاسير كرة عرضية من جوردي ألبا ليسجل الهدف الأول بعد 8 دقائق على بداية المباراة.

ويملك برشلونة في رصيده 72 نقطة (قبل المباراة) في المركز الأول، علمًا أنه لم يتلقّ أي خسارة في الدوري الإسباني الموسم الحالي (فاز 22 وتعادل 6).

في حين يقبع أتلتيك بلباو في المركز الثالث عشر وفي رصيده 35 نقطة.

يشار إلى أن آخر فوز لأتلتيك بلباو على برشلونة في بطولة الدوري يعود إلى ديسمبر 2013، عندما فاز 1/0.

ويلعب ألكاسير أساسيًا في ظل استبعاد لويس سواريز للإيقاف لحصوله على 5 إنذارات.

وأضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 30 بتسديدة قوية على يسار الحارس، بعد تمريرة متقنة من عثمان ديمبلي.