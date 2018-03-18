موعد مباراة برشلونة وروما في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة نارية بين برشلونة وروما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكان روما قد أخرج شاختار دونتسك الأوكراني في دور الـ16 بنتيجة 2-2 مع التفوق بقاعدة الهدف خارج الأرض، بينما استطاع برشلونة إخراج فريق تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الإياب بعد أن تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

ويواجه ذئاب العاصمة الإيطالية روما، الفريق الكتالوني، يوم الثلاثاء الموافق الـ4 من أبريل المقبل، وستجرى المواجهة على أرض ملعب الكامب نو، أما مباراة الإياب ستكون بعد أسبوع، بتاريخ العاشر من شهر أبريل، وسيكون مكان إجراء تلك المواجهة، هو ملعب الأولمبي كو في العاصمة الإيطالية روما‎.

ولم يتأهل برشلونة إلى نصف نهائي المسابقة الأوروبية آخر موسمين منذ أن حقق اللقب على حساب يوفنتوس عام 2015.. حيث ودع دور البطولة من ربع النهائي عام 2016 أمام أتليتكو مدريد وأمام يوفنتوس في العام التالي من نفس الدور أيضًا.

وضد روما ستكون فرص برشلونة كبيرة للعبور للنصف النهائي، خصوصًا وأن الفريق الإيطالي لم يتأهل للدور ربع النهائي منذ 10 مواسم.

برشلونة يعدّ أقوى دفاع في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، فلم يستقبل سوى هدفين فقط خلال 8 مباريات.

ولم يسبق لبرشلونة وأن واجه روما من قبل في دور إقصائي في دوري أبطال أوروبا، وجاءت المواجهات في دور المجموعات فقط.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات الثاني لدوري أبطال أوروبا موسم 2001-2002 ووقتها لم يفز برشلونة على روما.

الفريقان تعادلا بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، وانتصر الفريق الإيطالي في العودة بنتيجة 3-0. وكان الانتصار الوحيد لروما في هذا الدور.

وتصدر برشلونة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط فيما ودع روما البطولة بعد أن حل ثالثًا برصيد 7 نقاط ليتأهل ليفربول بعدما جمع نفس عدد النقاط لكن بفارق الأهداف.

وأقصى برشلونة فريق باناثينايكوس اليوناني من الدور ربع النهائي قبل أن ينهي ريال مدريد مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي.

أما المواجهة الثانية فكانت في دور المجموعات لموسم 2015-2016، وتعادل الفريقان على ملعب الأوليمبكو بهدف لكل فريق.

لكن برشلونة سحق روما في العودة بنتيجة 6-1. قبل أن ينتهي مشواره في البطولة في الدور ربع النهائي أمام أتليتكو مدريد.

القنوات الناقلة

وستنطلق المباراة الساعة 20.45 بتوقيت مصر، و21.45 بتوقيت مكة المكرمة، و22.45 بتوقيت دولة الإمارات.

أما القنوات الناقلة لتلك المواجهة ستكون مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة.