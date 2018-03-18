كريستيانو رونالدو: لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي (فيديو)

كريستيانو رونالدو: لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

يرفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، أن يقارن أحد نفسه به، مشددًا على أن ما قام به في مسيرته صعب أن يحققه أحد غيره.

وقال رونالدو، البالغ 33 عامًا، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الأحد، بمناسبة إطلاق حذائه الجديد: “في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم، قلت هذا لأصدقائي وكانوا ينظرون إلي ولسان حالهم يقول، ماذا تقول؟”.

وأضاف: “عندما بدأت اللعب في مانشستر يونايتد لم أجد من يمتلك موهبتي وإصراري وقدراتي ومبادئي الكروية، لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي، ولن يكون هناك كريستيانو رونالدو آخر”.

يذكر أن كريستيانو فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، كحال غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

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