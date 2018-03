كريستيانو رونالدو: لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي (فيديو)

يرفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، أن يقارن أحد نفسه به، مشددًا على أن ما قام به في مسيرته صعب أن يحققه أحد غيره.

وقال رونالدو، البالغ 33 عامًا، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوم الأحد، بمناسبة إطلاق حذائه الجديد: “في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم، قلت هذا لأصدقائي وكانوا ينظرون إلي ولسان حالهم يقول، ماذا تقول؟”.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 17, 2018