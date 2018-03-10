أهداف مباراة ريال مدريد وإيبار.. كريستيانو رونالدو يؤكد عودته للتألق (فيديو)

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرته التهديفية وسجل الهدف الأول لريال مدريد ضد إيبار في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

ومرر إيسكو الكرة إلى رونالدو ليتوغل إلى الأمام ويسدد على يمين الحارس في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وبهذا يكون رونالدو قد سجل للمباراة السابعة على التوالي، بمجموع 12 هدفًا، وهو رقم لم يتحقق منذ 4 أعوام.

ونجح رونالدو في التسجيل في 12 مباراة على التوالي العام 2014، بين شهري أغسطس ونوفمبر.

وقبل المباراة كان ريال مدريد يحتل المركز الثالث بـ 54 نقطة بفارق 7 نقاط عن الثاني أتلتيكو مدريد و16 عن برشلونة المتصدر.

ونجح إيبار في خطف هدف التعادل في الدقيقة 50، بعد أن حوّل لاعبه إيفان راميس ركلة ركنية إلى هدف في مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ايبار 1×1 ريال مدريد | التعادل HD pic.twitter.com/f8S1ELuYEC — l (@WCHD_1) March 10, 2018