ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يريد العودة إلى ناديه، ويريد الانتقال إلى ريال مدريد.

ويقيم نيمار (26 عامًا) في البرازيل حاليًا، حيث يتعافى من عملية جراحية أجراها في بلاده قبل أيام، بعد إصابة لحقت به في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي الشهر الماضي، وستغيبه عدة أشهر عن الملاعب.

ووفقًا لشبكة “ABC” فإن نيمار لا يريد العودة إلى باريس سان جيرمان، وطلب من والده (وكيل أعماله) التفاوض مع النادي الفرنسي لانتقاله إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة (الغريم التقليدي لريال مدريد) مقابل قيمة فسخ العقد والتي بلغت 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

لكن تقارير أشارت إلى ندم نيمار على مغادرة برشلونة، خاصة مع ضعف التنافس في الدوري الفرنسي وتوتر علاقته مع زميله إدينسون كافاني، والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، إذ خسر الفريق بنتيجة إجمالية 5/2 أمام ريال مدريد في دور الـ 16، علمًا أن نيمار غاب عن مباراة الإياب بسبب الإصابة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن طلب باريس سان جيرمان 400 مليون يورو للسماح برحيل نيمار.

ويوم أمس، قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد: “أتذكر عندما تم التعاقد معي مقابل 72 مليون يورو، وظننت حينها أنه شيء مستحيل وجنوني، لذلك ستصل الأسعار قريبًا لـ400 مليون يورو في غضون 10 أعوام، أو حتى أقل من ذلك”.

واختتم المدرب الفرنسي: “نيمار لاعب مناسب لأي فريق”.