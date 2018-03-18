لماذا يمثل التوقف الدولي المقبل موقفًا صعبًا لزيدان مع ريال مدريد؟

تشهد نهاية شهر آذار/مارس الحالي لقاءات دولية ودية، إذ سيلتحق اللاعبون بمنتخبات بلدانهم مباشرة بعد نهاية جولات الدوريات الأوروبية نهاية هذا الأسبوع، وتلعب أغلب المنتخبات لقاءين دوليين وديين استعدادًا لنهائيات كأس العالم روسيا الصيف المقبل.

وبعد لقاء جيرنا، اليوم الأحد، يتخلى ريال مدريد عن 19 لاعبًا من صفوفه لمنتخبات بلدانهم وهو معطى يُشعر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالقلق؛ خوفًا من عودة بعضهم مصابًا، خصوصًا أن الفريق الملكي تنتظره مواجهة يوفنتوس في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتمي 19 لاعبًا لمنتخبات إسبانيا (6 لاعبين) وكرواتيا (لاعبان) والبرازيل ( لاعبان) ولاعب لكل من كوستاريكا والبرتغال وألمانيا وفرنسا والمغرب وويلز، بينما يضم منتخب إسبانيا لتحث 21 عامًا 3 لاعبين من ريال مدريد ويلعب لقاءات رسمية برسم إقصائيات أمم أوروبا.

ويخشى زيدان -بشكل خاص- على نجمه الكرواتي لوكا مودريتش الذي عانى أخيرًا من إصابات عضلية وفي الركبة، واستعاد تدريجيًا مستواه، ويواجه منتخب كرواتيا منتخبي البيرو والمكسيك وكلاهما يتسم أسلوب لعبه بالقوة والاندفاع البدني.

كما كان يأمل زيدان في عدم مشاركه الجناح غاريث بيل برفقة منتخب ويلز في بطولة الصين بسبب طول الرحلة وفارق التوقيت، لكنه في النهاية قبل مشاركته متمنيًا أن يعود سليمًا.