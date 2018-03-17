رفض اقتراح إنفانتينو زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 24

رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم اقتراح السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية وزيادة عدد فرقها إلى 24 ناديًا.

ويشارك في البطولة بنظامها الحالي 7 أندية وهي بطل كل قارة إلى جانب بطل الدوري المحلي في الدولة المستضيفة.

واقترح إنفانتينو زيادة عدد الفرق إلى 24 بداية من نسخة 2021، لكن المجلس التنفيذي (إيفاب) رفض المقترح.

وقال إنفانتينو: “لم يحسم شيء حتى الآن. سنواصل عملنا بهذا الشأن. ما زال المشروع مطروحًا. سنواصل حديثنا مع الفاعلين في مجال كرة القدم”.

وأضاف: “من الواضح أن هناك اهتمامات ومصالح مختلفة لدى الأطراف المختلفة. الشيء المهم هو التشاور مع الجميع، وهذا هو ما سنفعله”.

يشار إلى أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام في دولة الإمارات، في ديسمبر المقبل، بحيث تضم بطل كل قارة إضافة إلى ممثل للبلد المستضيف.