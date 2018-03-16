ميسي يعترف: لست أنانيًا وألعب “الآن” من أجل الفريق

اعترف ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة بأنه بات يلعب من أجل الفريق، عكس الماضي حينما كان يركز على تسجيل الأهداف ويلعب بشكل فردي.

وسجل ميسي هدفين في الفوز الكبير بثلاثية نظيفة على تشيلسي الإنجليزي في كامب نو، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

وقال قائد الأرجنتين لقناة تلفزيونية أمريكية: “أحاول اللعب مع الفريق ومن أجله. الكرة تصل لي الآن ولا أفكر في إنهاء الأمور بنفسي عكس الماضي”.

ونفى ميسي، البالغ عمره 30 عامًا، أنه يركض بشكل أقل حاليًا، مؤكدًا: “لست أنانيًا وأحاول بناء الهجمة وأواصل العمل بنفس الطريقة السابقة، لكن بصورة مختلفة”.

ورفعت جماهير برشلونة لافتة قبل مواجهة تشيلسي كتبت عليها “فليحفظ الرب الملك”، وصاحبتها بصورة لاحتفال ميسي بعد الفوز الاستثنائي 6-1 على باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وبينما فاز برشلونة بثلاثية على تشيلسي في الإياب، يوم الأربعاء، و4-1 في النتيجة الإجمالية، لم يكن عليه تكرار العودة التاريخية أمام باريس سان جيرمان. وقدم ميسي أداء مذهلًا آخر.

وغاب ميسي عن الفوز بثنائية على ملقة؛ بسبب ولادة نجله الثالث تشيرو، لكنه عاد ليرسل برشلونة لدور الثمانية بتسجيل هدفين وصنع آخر لعثمان ديمبلي، ليحرز هدفه الأول مع الفريق الكتالوني.