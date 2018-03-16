ماركوس ألونسو يدخل تاريخ منتخب إسبانيا.. تعرف على السبب (صورة)

وجّه جوليان لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا الدعوة إلى ماركوس ألونسو مدافع فريق تشيلسي للانضمام إلى تشكيلة المنتخب التي ستواجه كلًا من ألمانيا والأرجنتين يومي 23 و27 من الشهر الحالي .

ووجّه المدرب الإسباني الدعوة لمدافع تشيلسي لأول مرة ليلعب للمنتخب الأول رغم تألقه رفقة البلوز في المواسم الأخيرة، وفي حال مشاركته المتوقعة في أحد اللقاءين سيدخل تاريخ المنتخب الإسباني .

وحمل جد اللاعب ووالده قميص منتخب إسبانيا سابقًا، وهما من مواليد مدينة سانتاندر، لكن الجد تألّق في ريال مدريد، وتألّق الأب رفقة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ولعب ماركوس ألونسو إيمار ” ماركيتوس ” جد اللاعب لفرق ريال مدريد فترة طويلة وتوج رفقته بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ولعب للمنتخب الإسباني الأول لقاءين كما كان ضمن لائحة المنتخب في عدة لقاءات دون أن يشارك.

ويعتبر ماركوس ألونسو بينا والد لاعب تشيلسي الأنجح في العائلة دوليًا حيث شارك في 22 لقاء رفقة المنتخب الإسباني الأول في الفترة ما بين 1981 و1985 .