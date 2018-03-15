بعد ضياع فرصة تدريب نادي برشلونة.. مايكل لاودروب يستعد للرحيل عن الريان القطري

قال التركي بيارام توتوملو وكيل أعمال الدنماركي مايكل لاودروب المدير الفني الحالي للريان القطري إن موكله كان المرشح الأول لخلافة لويس إنريكي في تدريب برشلونة الصيف الماضي بناء على ترشيحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وطرح النادي الكتالوني أسماء عدة لتدريب الفريق خلفا لإنريكي بينها خوان كارلوس أونزو مساعد إنريكي السابق وإرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي وتم اختيار المدير الفني السابق لأتلتيك بيلباو رغم مساندة ماريا بارتومو للمدرب الدنماركي وفقا لوكيل أعماله توتوملو.

وقال توتوملو لوسائل الإعلام الدنماركية “في شهر مايو العام الماضي، دعوت أنا ومستشارتي إفرين شاهين ويان بيش أندرسون مالك نادي بروندبي الدنماركي لزيارة صديقي العزيز جوسيب ماريا بارتومو في برشلونة وهناك أخبرني بأن لاودروب أكثر المرشحين المضفلين لتدريب برشلونة بدلا من لويس إنريكي. لكن النادي أخيرًا اختار إرنستو فالفيردي”.

وسبق وتلقى لاودروب المدير الفني الحالي للريان عرضا لتدريب أتليتكو مدريد في موسم 2009/2010 وباريس سان جيرمان حينما كان مدربا لسوانسي سيتي الإنجليزي لكنه وفقا لوكيل أعماله لديه فرصة للعودة للعمل في أوروبا الصيف المقبل.

وقال توتوملو “تلقيت مكالمات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وسينتهي عقد لاودروب قريبا. الأمر يعتمد عليه وأي ناد يريد تدريبه في أوروبا مرة اخرى”.