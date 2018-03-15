جماهير مارسيليا تشتبك مع قوات الأمن الإسبانية في مدينة بلباو (فيديو)

أُصيب رجلا أمن إسبانيان أثناء هجوم لبعض جماهير أولمبيك مارسيليا على قوات الأمن الإسبانية خلال لقاء إياب دور 16 في الدوري الأوروبي والذي يجمع أتلتيك بلباو وأولمبيك مارسيليا.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية فالأحداث وقعت قرب الباب رقم 21 من ملعب سان ماميس ببلباو بعد بداية اللقاء حيث هاجم بعض أعضاء أولتراس الفريق الفرنسي قوات الأمن بالسلاح الأبيض.

وجرح رجل أمن في عنقه والثاني في يده حسب بيان طبي من مستشفى في المدينة الإسبانية الذي أكد أن الإصابة في العنق لم تصل لدرجة الخطورة.

وأصيبت في الأحداث أيضًا فتاة إسبانية كانت بقرب الجماهير الفرنسية التي رمت بالشماريخ والألعاب النارية.

واعتقلت قوات الأمن أحد أنصار الفريق الفرنسي.