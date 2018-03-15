“فليحفظ الرب الملك”.. ليونيل ميسي يضيء سماء برشلونة مجددًا

بدأت الأمسية بالتذكير بواحدة من أروع مباريات ليونيل ميسي في مسيرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وانتهت بإضافة المهاجم الأرجنتيني المباراة لقائمته المذهلة.

ورفعت جماهير برشلونة لافتة قبل المباراة كتبت عليها “فليحفظ الرب الملك” وصاحبتها بصورة لاحتفال ميسي بعد الفوز الاستثنائي 6-1 على باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وبينما فاز برشلونة 3-صفر على تشيلسي في الإياب أمس الأربعاء و4-1 في النتيجة الإجمالية لم يكن عليه تكرار العودة التاريخية أمام باريس سان جيرمان. وقدم ميسي أداءً مذهلًا آخر.

وغاب اللاعب البالغ عمره 30 عامًا عن الفوز 2-صفر على مالاغا بسبب ولادة نجله الثالث تشيرو لكنه عاد ليرسل برشلونة لدور الثمانية بتسجيل هدفين وصنع آخر لعثمان ديمبلي ليحرز هدفه الأول مع الفريق الكتاولني.

وافتتح ميسي التسجيل بعد دقيقتين وثماني ثوان، وهو الهدف الأسرع في مسيرته، بعدما سدد من بين ساقي الحارس تيبو كورتوا من زاوية صعبة.

ومن انطلاقة ساحرة حطمت دفاع تشيلسي مرر ميسي كرة إلى ديمبلي ليحرز الهدف الثاني وأنهى المهاجم الأرجنتيني المباراة بالهدف الثالث بتسديدة قوية من بين ساقي كورتوا مرة أخرى في الشوط الثاني.

وهو الهدف رقم 100 لميسي في دوري الأبطال ليصبح اللاعب الثاني الذي يصل إلى هذا الرقم بعد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

وقال انطونيو كونتي مدرب تشيلسي “في المباراتين صنع ميسي الفارق. نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم.

“نتحدث عن لاعب يسجل 60 هدفًا كل موسم. لا نتحدث عن لاعب رائع بل عن لاعب مذهل. إنه يصنع الفارق”.

ونال ميسي إشادة زميله اندريس إنييستا قائد برشلونة.

وقال إنييستا “كما نقول دومًا، يصنع ليونيل الفارق في كل مباراة. من حسن حظنا وجوده معنا. أتمنى أن نقترب من الفوز بلقب دوري الأبطال. قطعنا خطوة أخرى”.