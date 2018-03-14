مباراة برشلونة وتشيلسي.. كيف انهارت أحلام كونتي على صخرة ميسي في “كامب نو”؟

حقق برشلونة الإسباني فوزًا سهلًا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد مساء الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

لم يجد برشلونة المعاناة المنتظرة بعدما حسم الأمور كلها بسهولة أمام كتيبة تشيلسي بقيادة المدرب كونتي في موقعة كامب نو، ونجح رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي في تقديم عرض رائع والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وتستعرض “إرم نيوز” في السطور المقبلة أبرز أسباب تفوق برشلونة على حساب تشيلسي:

✨ | إياب ثمن النهائي من دوري الأبطال

✨ | برشلونة 3-0 تشيلسي

???? | أهداف المباراة كاملة مع الإعادات بتعليق رؤوف خليف HD pic.twitter.com/XDuPRp9DM0 — WC18HD (@WC18HD) March 14, 2018

حرية ميسي

يعد السبب الرئيس والأساسي في فوز برشلونة هي الحرية التي لعب بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نجوم البارسا في مباراة تشيلسي بدون رقابة أو ضغط من لاعبي تشيلسي في لغز تكتيكي غير مفهوم من أنتونيو كونتي.

“ليس من المنطق ترك المساحات لميسي مثلما فعل كونتي وتشيلسي، بالتأكيد سيدفع الفريق الثمن وهو ما حدث في مباراة تشيلسي”.. هذا ما أكده المحلل الكروي خالد بيومي في تصريحات لـ”إرم نيوز” عن أسباب خروج البلوز.

وأضاف: “كونتي مدرب هجومي ولكن حين تواجه ميسي يجب ألا تعطيه الفرصة لأنه يسجل من أنصاف الفرص، ميسي حسم الأمور بمفرده بتسجيل هدفين وصناعة هدف لديمبيلي وأعتقد أن برشلونة كان بمقدوره زيادة غلة الأهداف”.

لغز جيرو

من الألغاز المحيرة من جانب كونتي البدء بالمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو البعيد عن التسجيل في دوري أبطال أوروبا منذ 23 نوفمبر 2016 حين هز الشباك مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

افتقد تشيلسي وجود مهاجم متحرك يمنح الثنائي ويليان وإدين هازارد المساحات للحركة وهو ما يتوافر في الإسباني ألفارو موراتا الذي يغيب عن التسجيل ولكنه لا يكل ولا يمل عن الضغط على المدافعين.

وكان بمقدور كونتي اللعب بمهاجم وهمي وإشراك بيدرو كجناح للضغط على لاعبي برشلونة بدلًا من الراحة التي لعب بها مدافعو البارسا في بناء الهجمات خاصة بيكيه واضطرار هازارد للعب الفردي.

موعد قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة https://t.co/x0zJvYC7Hh pic.twitter.com/d3oFSvKuTB — إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2018

تماسك دفاعي

ما يجب أن تدركه فرق أوروبا هذا الموسم أن دفاع برشلونة لم يعد الدفاع السهل اختراقه والذي يتحول إلى شوارع مفتوحة بسبب الأداء الهجومي الممتع للبارسا.

منذ تولي إرنستو فالفيردي مهمة قيادة برشلونة، والبارسا يلعب بتوازن بين الدفاع والهجوم خاصة مع تمسك فالفيردي بإشراك ثنائي ارتكاز وهما إيفان راكيتيتش وسيرجيو روبيرتو وهو ما يجعل الارتداد للتغطية الدفاعية أكبر مما كان عليه البارسا في عهد المدرب لويس إنريكي، المدير الفني السابق، الذي غادر بعد هزائم ثقيلة في دوري الأبطال الموسم الماضي باستقبال رباعية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وثلاثية أمام يوفنتوس الإيطالي.

ميسي يقود برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية في تشيلسي (فيديو) https://t.co/xP45bdPUP9 pic.twitter.com/rBctlbXCuL — إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2018

ويليان وحده لا يكفي

لم يكن البرازيلي ويليان وحده كافيًا من أجل هز شباك برشلونة فاللاعب السريع حاول واجتهد ولكن بشكل فردي وبعيدًا عن الخطورة المنتظرة.

حاول ويليان ولكنه لم يصنع الفارق بمفرده واعتمد على سرعاته فقط وهو ما لا يكفي لإحراج برشلونة في عقر داره.