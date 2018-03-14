سيبقى في باريس أم يرحل إلى ريال مدريد؟.. والد نيمار يحدد موقف ابنه

أكد والد اللاعب البرازيلي نيمار على بقاء نجله في نادي باريس سان جيرمان وعدم التفاته للعروض المقدمة من ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية يستهدف العملاق الإسباني التعاقد مع النجم البرازيلي الذي غادر مدينة كتالونيا في الصيف الماضى ذاهبًا إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ قيمتها 198مليون جنيه إسترليني.

ونفى والد قائد المنتخب البرازيلي كل الإشاعات التي تربط انتقال نجله إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكدًا على بقائه داخل حديقة الأمراء حتى انتهاء عقده.

وبالحديث حول مستقبل اللاعب مع الفريق الباريسي تحدث نيمار دا سيلفا الأب قائلًا إن “نيمار يمتلك مستقبلًا باهرًا مع فريق العاصمة الفرنسية، وسوف يقدم الكثير للفريق في الوقت المقبل”.

الجدير بالذكر أن اللاعب يقضي فترة نقاهة بالبرازيل بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لكسر في مشط القدم خلال مباراة مارسيليا بقمة الدوري الفرنسي منذ ثلاثة أسابيع.