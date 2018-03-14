مباراة برشلونة وتشيلسي.. مواجهة بين دوريين يتنازعان السيطرة على الأفضل

تأهلت 6 فرق لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بواقع فريقين لكل دولة وهي إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، وخسرت فرنسا وأوكرانيا وسويسرا والبرتغال ممثليها في المسابقة، كما خرج فريقان إنجليزيان من دور الـ16 .

وحقق الدوري الإنجليزي الممتاز إنجازًا تاريخيًا بتأهل 5 فرق لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وهو ما جعل الكثير من المتتبعين يرشحونه للعودة لقمة دوريات أوروبا، لكنه تلقى ضربة قاضية بإقصاء فريقين حققا في الذهاب نتيجة جيدة خارج ملعبهما.

وخرج توتنهام رغم تعادله 2-2 في تورينو أمام يوفنتوس؛ لكنه خسر إيابًا 2-1، كما خرج مانشستر يونايتد في ملعبه أيضًا بالخسارة أمام إشبيلية 2-1 وكان تعادل سلبًا في الأندلس.

وتبقى من دور الـ16 لقاءان أحدهما وضع الدوري الألماني قدمًا ونصف القدم في ربع النهائي بعد فوز بايرن ميونخ ذهابًا على بيشكتاش 5-0 ويلعب الإياب لضمان التأهل، بينما يجمع الثاني برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي .

وتأهلت 3 فرق إسبانية لدور الـ16 وتمكن فريقا ريال مدريد وإشبيلية من عبور باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ضد التوقعات التي كانت أغلبها تضعهم في طريق الإقصاء، وتبقى أمام برشلونة فرصة تأكيد زعامة الدوري الإسباني لدوريات أوروبا من خلال مواجهة تشيلسي .

وتعادل الفريقان ذهابًا في لندن 1-1 وتميزت لقاءاتهما في السابق دائمًا بالصراع القوي كانت آخرها مواجهتي نصف نهائي نسختي 2009 و2012 .

وأقصى برشلونة، فريق تشيلسي من نصف النهائي في 2009 من أرض ملعبه ستامفورد بريدج، ورد الفريق اللندني الدين في نصف نهائي 2012 بعدما أزاح الفريق الإسباني ومن قلب ملعبه الكامب نو .

والتقى برشلونة في جميع أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا وفي دوري المجموعات وحده النهائي لم يجمعهما في مواجهاتهما في المسابقة.

وفي دور الـ16 التقى الفريقان مرتين أخرج تشيلسي برشلونة في نسخة 2005 بالخسارة ذهابًا 2-1 والفوز إيابا 4-2 ، ورد الفريق الإسباني الدين في 2006 بعدما تأهل بالفوز ذهابًا 2-1 والتعادل إيابًا 1-1 .