إنيستا جاهز لتدعيم صفوف نادي برشلونة أمام تشيلسي

بات أندريس إنيستا قائد نادي برشلونة جاهزًا للمشاركة أمام تشيلسي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركة زملائه التدريب اليوم الثلاثاء.

وتعرض إنيستا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز بهدف نظيف على أتلتيكو مدريد، في كامب نو في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي.

وخرج إنيستا من الملعب في الشوط الأول، خلال المباراة التي سجل خلالها ليونيل ميسي هدف الفوز من ركلة حرة مذهلة، لكنه تعافى في الوقت المناسب قبل استضافة حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال ارنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني، إنه سيدرس موقف إنيستا الحالي بعد تعافيه ومشاركته في التدريبات مع زملائه، وما إذا كان سيبدأ المباراة أو أن يشارك بديلًا.

وتعادل برشلونة بهدف لمثله على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في مباراة الذهاب، ويحتاج إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ دور الثمانية.

وسيلحق برشلونة بريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس إلى دور الثمانية، الذي ستقام قرعته يوم الجمعة المقبل في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي.