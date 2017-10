إنييستا يتفق مع برشلونة على تجديد عقده “مدى الحياة”.. والتوقيع مساء اليوم (صورة)

توصل أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني، إلى اتفاق مع “جوسيب ماريا بارتوميو” رئيس النادي، لتجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وأصدر برشلونة بيانًا مقتضبًا على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” قال فيه إن توقيع العقود سيكون ظهر اليوم الجمعة.

وقال النادي: “إنييستا سيوقع عقدًا أبديًا مع برشلونة، وستكون مدة العقد مفتوحة”.

[BREKING NEWS]

⚠️ The captain @andresiniesta8 renews for live at FC Barcelona#ForeverIniesta pic.twitter.com/6SjNgxggGp

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧