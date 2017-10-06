إنييستا يتفق مع برشلونة على تجديد عقده “مدى الحياة”.. والتوقيع مساء اليوم (صورة)

إنييستا يتفق مع برشلونة على تجديد عقده “مدى الحياة”.. والتوقيع مساء اليوم (صورة)

المصدر: محمود مهدي- إرم نيوز

توصل أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني، إلى اتفاق مع “جوسيب ماريا بارتوميو” رئيس النادي، لتجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وأصدر برشلونة بيانًا مقتضبًا على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” قال فيه إن توقيع العقود سيكون ظهر اليوم الجمعة.

وقال النادي: “إنييستا سيوقع عقدًا أبديًا مع برشلونة، وستكون مدة العقد مفتوحة”.

يذكر أن عقد إنييستا مع برشلونة سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وثارت تكهنات برحيل قائد الفريق الصيف المقبل”.

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