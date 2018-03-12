“أشعر بالخجل والحزن”.. أندريه غوميز يعترف بوضعه الصعب في نادي برشلونة

أكد الدولي البرتغالي أندريه غوميز، متوسط ميدان نادي برشلونة، أنه لا يشعر بأجواء إيجابية في الفريق بسبب الانتقادات الكثيرة التي يتعرض لها والضغط النفسي الكبير، بسبب عدم تطور مستواه.

وقال الدولي البرتغالي في حديث نشرته صحيفة “آ س”: “لا أشعر بحالة جيدة في الملعب ولا أستمتع بما أقوم به، في الأشهر الستة الأولى مع برشلونة كانت الأجواء رائعة، بعدها تغير الوضع أصبح أشبه بالجحيم”.

وتابع: “لا أستطيع التخلص من الشعور السيئ بعد كل لقاء أخوضه، يبقى داخلي ولا أتحدث عنه مع أي أحد كأنني أشعر بالخجل”.

ورغم مساندة زملائه في الفرق، لكن النجم الفائز بأمم أوروبا رفقة البرتغال صيف 2016، أكد أنه لا يستطيع التقدم في ظل هذه الأجواء، مشددًا: “حين أشارك ألعب بالانطباع الذي عرف عني في اللقاء السابق وأفكر فيه ولذلك لا أستطيع التقدم”.

وأضاف: “الكل يقول إنني أستطيع تقديم الأفضل، لكن لماذا لا أستطيع ذلك ما ينقصني لتحقيق التقدم؟”.

ويعيش الدولي البرتغالي حالة سيئة في برشلونة، وأكدها حين قال: “في أحيان كثيرة لا أستطيع مغادرة المنزل خوفًا من الناس الذين يراقبونني، أشعر بالخجل والحزن”.

ورفض اللاعب أن يفقد الثقة، مؤكدًا أن الكل يدعمه في داخل الفرق، موضحًا: “في التدريبات أنا هادئ وأشعر بالثقة والراحة مع زملائي، لكن المشكلة في الانطباع السيئ الذي تخلفه مشاركتي السابقة، أحيانًا يجعلني الأمر أفقد الثقة”.

ودفع برشلونة 35 مليون يورو لفالنسيا لضم أحد نجوم أمم أوروبا 2016 بالإضافة إلى 20 مليونًا حوافز، وتشير عدة تقارير إعلامية أنه في طريقه للرحيل الصيف المقبل.