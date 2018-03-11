نادي برشلونة يطالب بتغيير نظام كأس الملك والسوبر الإسباني

ذكرت صحيفة “أس” أن نادي برشلونة تقدم بمقترحات لتغيير نظام كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني بداية من الموسم القادم تجنبًا لازدحام جدولة المباريات.

وحسب الصحيفة، فإن متصدر الدوري الإسباني اقترح تنظيم لقاء السوبر في ملعب محايد من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب كما يحدث في كل البطولات الأوروبية الكبرى.

وبالنسبة لكأس ملك إسبانيا فقد اقترح برشلونة اختيار أحد النظامين سواء في إيطاليا أو إنجلترا لاعتماده في المسابقة.

ويقضي النظام في إيطاليا بدخول الأندية الثمانية الكبرى بداية من الدور الثاني، وتلعب المباريات من دور واحد في ملعب الفرق الأحسن ترتيبًا، ويقتصر نظام الذهاب والإياب على نصف النهائي.

بينما في إنجلترا تجرى مباريات الأدوار الأولى في ملعب الفرق التي تحتل ترتيبًا أقل في الأدوار الأولى، ثم حسب القرعة في الأدوار المتقدمة.

ويرغب برشلونة في تحرير الفرق الكبرى من برنامج مباريات مزدحم في النصف الثاني من الموسم، حيث تلعب غالبًا لقاءات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي ذهابًا وإيابًا.